На Южном Урале дети, ради эффектного видео, обрушили часть двухэтажного здания

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-27T17:11:43+03:00

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Опубликованное в интернете видео из Озерска шокировало пользователей соцсетей.

На кадрах заброшенное училище по улице Строительной, 46. В первые секунды кажется, что игра подростков совершенно безобидна. Мальчишки стоят на галерее и кидают кирпичи в пустой проем окна. Что здесь такого? Однако в следующие секунды происходит страшное. Массивная часть здания падает в сторону детей. Над зданием поднимается густое облако пыли. Кто-то из ребят снимает происходящее на телефон. Эффектное видео школьники выкладывают в интернет.

В комментариях пользователи отрицательно оценивают поступок подростков.

— Как еще никого не убило! Обвал происходит всего лишь от брошенного камня. А ведь там тротуары, ходят бабушки и дедушки, мамы с колясками. Стены держатся на "честном слове", — пишет в популярном городском паблике жительница Озерска Наталья Короткова.

Некоторые считают, что подростки не виноваты. Мол, дети есть дети. Кто в детстве не лазал по заброшенным зданиям? Здесь больше вопросов к чиновникам.

— Если обрушилась часть внешней кирпичной стены, то дело совсем плохо. Значит, скоро отвалится где то рядышком. Остается надеяться, что в этот момент там никого не будет. А администрация похоже ждет, пока здание окончательно сгниет и само сложится, как карточный домик. Лишь бы не судиться с его владельцем и не тратить деньги на снос, — считает подписчица группы во «ВКонтакте» «Подслушано в Озерске» Эмма Филатова.

Стена.

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ИСТОЧНИК KP.RU