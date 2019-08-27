На Южном Урале после обработки полей химикатами начался падеж скота

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-27T18:47:34+03:00

Буренки попили из одной луж и погибли на месте

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Тревогу забили жители села Филимоново Челябинской области. Сельчане рассказали, что во время выпаса животные выпили воду из лужи неизвестного происхождения и попадали замертво .

— Жители связывают падеж скота с действиями местного сельскохозяйственного предприятия, которое, по их словам, накануне обработало поля ядохимикатами. Люди отмечают, что после этого на территории Филимоново и соседних сел стоял едкий запах каких-то веществ. Вероятнее всего, в процессе приготовления специального раствора для обработки полей, работники смыли остатки химических веществ водой, после чего образовалась лужа, из которой и пили животные, — рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Известно, что рядом с сельхозпредприятием располагается скважина, из которой вода попадает во все ближайшие дома. Теперь сельчане боятся за свою жизнь.

Общественники уже обратились в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и министерство сельского хозяйства региона с просьбой провести проверку по факту массового отравления скота в селе Филимоново.

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ИСТОЧНИК KP.RU