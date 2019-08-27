Южноуральца будут судить за ложную угрозу взорвать самолет

СЕГОДНЯ 19:17 2019-08-27T19:17:18+03:00

Силовики проверили "заминированный" авиалайнер, но взрывчатку не обнаружили Фото: Иван ВИСЛОВ

Шутник позвонил в аэропорт и сообщил о бомбе на борту авиалайнера

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Житель поселка Межевой Саткинского района предстанет перед судом ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Прошлым летом 32-летний южноуралец позвонил в справочную аэропорта Анапы и заявил заминированном самолете. Силовики проверили авиалайнер, но взрывчатку не обнаружили. Лжетеррориста задержали.

- В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Материалы дела переданы в суд, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU