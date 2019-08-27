Житель Челябинской области чуть не погиб, погладив гадюку

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-27T19:58:08+03:00

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В больницу Златоуста доставлен мужчина, которого укусила ядовитая змея. ЧП произошло в национальном парке Таганай. Компания молодых людей отправилась в лес за грибами. Там они натолкнулись на змею. Однако определить ее вид не смогли. Тогда один решил погладить рептилию, за что получил укус в руку.

Друзья смельчака напугались за его жизнь и позвонили по номеру «112».

— Прибывшие на место спасатели определили, что речь идет об укусе гадюки. Пострадавшего транспортировали до Центральной усадьбы, где его уже ожидала бригада медиков, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Специалисты напоминают южноуральцам, что отправляясь на природу нужно помнить о возможной встрече с гадюкой. Ни в коем случае нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями и норы грызунов. Если неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка спешит уползти или спрятаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU