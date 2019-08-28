Алексей Текслер откровенно ответит на вопросы журналистов в Челябинске
В среду, 28 августа, глава Челябинской области Алексей Текслер проведет вторую большую пресс-конференцию. Журналисты проявляют большой интерес к встрече. Аккредитованы федеральные, региональные и муниципальные СМИ.
Мероприятие состоится в 12:00 в отеля «Малахит». КП-Челябинск стали известны подробности будущей пресс-конференции.
Алексей Текслер поделится с представителям СМИ планами о развитии региона, о главных задачах, требующих безотлагательного решения. В повестке — общение и ответы на вопросы.
По информации КП-Челябинск, Алексей Текслер поделится результатами поездок по Челябинской области, расскажет, какие кадровые изменения ждут правительство, министерства и муниципалитеты. По социально-экономическому развитию ожидаются громкие заявления.
На пресс-конференции общественности представят новых членов губернаторской команды. Впервые в истории проведения масштабных встреч губернаторов с журналистами пресс-конференцию проведет женщина. Мероприятие будет мультимедийным и мультиформатным, трансляцию можно будет увидеть в социальных сетях.
Первая большая пресс-конференция Алексея Текслера состоялась 4 апреля. На ней кроме представителей южноуральских СМИ присутствовали журналисты из Свердловской области и Башкортостана.
Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU