ЮУ КЖСИ и ХК «Трактор» открыли регистрацию на розыгрыш квартиры в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-28T08:15:37+03:00

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Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) и хоккейный клуб «Трактор» в третий раз разыгрывают квартиру среди преданных болельщиков. Сегодня организаторы открыли форму регистрации на сайте парки174.рф.

Победителю розыгрыша «За матч с “Трактором” — квартира в “Парковом”» достанется квартира с чистовой отделкой на 9 этаже в 50-ом микрорайоне*. Площадь приза — 34 квадратных метра. Вскоре игроки хоккейной команды отправятся на стройплощадку и проверят, как там ведутся отделочные работы.

— Участником розыгрыша может стать каждый, кто приобрел хотя бы один билет или абонемент на домашние игры ХК «Трактор» регулярного сезона с 2 сентября по 21 декабря — всего 20 игр — и прошел регистрацию на сайте, — рассказывает глава ЮУ КЖСИ Михаил Демаков. — Победителя мы определим 27 декабря в прямом эфире на глазах у тысяч болельщиков во время матча с московским «Спартаком». Каждый билет и абонемент, участвующий в розыгрыше, участники обязаны сохранить до подведения итогов. Важное и обязательное условие в момент определения победителя — болельщик должен быть доступен для звонка на указанный при регистрации номер мобильного телефона.

50-ый микрорайон стал продолжением крупнейшего проекта «Парковый» от ЮУ КЖСИ, располагается в экологически благоприятном и тихом месте, сочетает развитую социальную инфраструктуру и доступность основных транспортных магистралей. Рядом работают детский садик и поликлиника, строится вторая школа на 1500 учеников. ЮУ КЖСИ возводит дома из современных железобетонных панелей высокой заводской готовности. Подъезды адаптированы для мам с колясками, инвалидов и пожилых людей. Квартиры сдаются с готовой чистовой отделкой по принципу «заезжай и живи». Во время розыгрыша ЮУ КЖСИ приглашает челябинцев лично оценить достоинства новых домов, предварительно записавшись на экскурсию по телефону: (351) 245-60-60.

Ранее ЮУ КЖСИ и ХК «Трактор» разыграли две квартиры в другом микрорайоне — квартале Белый хутор, тогда победителями стала молодая мама Ольга Васенькина из Копейска и спасатель Юрий Кальманович из поселка Баландино. Ключи от квартир они получили в 2016 и 2017 годах, соответственно. Полный регламент розыгрыша 2019 года размещен на страничке.

*Строительный адрес: Челябинская область, г. Челябинск, Краснопольская площадка, микрорайон № 50 в Курчатовском районе (мкр. «Парковый»), дом стр. № 15, кв. 268.

Застройщик: АО «ЮУ КЖСИ». Проектные декларации на сайте www.ipoteka-74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU