Застреленную депутатом Елену Зарипову предупредили об убийстве за несколько минут до смерти

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-28T09:04:13+03:00

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Елена Зарипова, которую 21 августа выстрелом из ружья убил муж-депутат в поселке Локомотивный Челябинской области, знала о готовящейся расправе. Об этом в эфире «Пусть говорят» рассказал ее друг по переписке.

Антон из Новосибирска познакомился с 32-летней Еленой Зариповой по интернету. Они вели активную переписку и, судя по всему, испытывали друг к другу романтические чувства. Накануне гибели Елена заявила мужу, что собирается забрать детей (в семье воспитывались трое несовершеннолетних) и переехать в Новосибирск. Пара поссорилась. 50-летний Азат Зарипов уехал в гараж, напился с другом и решил свести счеты с жизнью. Сначала Зарипов хотел убить жену, а потом застрелиться. Но покончить с собой мужчина так и не смог.

В ночь трагедии женщина переписывалась с Антоном. Она призналась молодому возлюбленному, что ей только что звонил друг семьи Алексей. Он предупредил, что Азат напился, взял ружье и поехал домой.

Но Елена не верила, что супруг сможет поднять на нее руку. Даже когда Азат вошел в дом с ружьем, она встретила его матерной руганью. И депутат нажал на курок.

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ИСТОЧНИК KP.RU