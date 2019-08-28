Обещанного полгода ждут: москвичка перевела челябинцу 100 тысяч рублей за собаку-волка

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-28T09:21:39+03:00

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Ирина Р. из Москвы заключила договор на покупку щенка гибрида волка с одним из челябинских питомников. Еще в феврале супруги П. получили от женщины 100 тыс. руб. и пообещали в скором времени доставить собачку в столицу. Они несколько раз меняли дату отправки, ссылаясь на различные трудности. В итоге Ирине это надоело, и через три месяца она попросила вернуть деньги. Владельцы питомника сказали, что сделают это сразу после майских праздников. Прошло еще три месяца…

— Сейчас конец августа, но П. так и не собираются возвращать деньги. На звонки не отвечают, сообщения читают и игнорируют. А если отвечают, то в грубой форме. Мы с мужем надеемся, что все-таки произошло недоразумение, и они вернут нам деньги. Не доверяйте незнакомым людям, как доверились мы, — написала Ирина в группе «Мошенники Челябинска. Черный список».

На странице питомника супруги П. ответили Ирине и другим клиентам, что просто у них выдался тяжелый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU