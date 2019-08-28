Алексей Текслер дал старт большой пресс-конференции
Глава Челябинской области Алексей Текслер проводит вторую большую встречу с журналистами региона. На пресс-конференцию аккредитовались 150 представителей СМИ со всех концов Челябинской области.
— Это вторая наша большая встреча, но ощущение, что мы с вами и не расставались, — говорит Текслер. — вы понимаете, о чем я, ведь в рабочих поездках по региону вы работаете со мной. За пять месяцев я сделал важное — я познакомился с людьми. Как отцу, как руководителю области мне бы хотелось видеть нашу область сильной, развивающейся. Чтобы молодым хотелось здесь жить, а пожилые чувствовали заботу.
Кстати, о пожилых. На августовское заседание Заксобрания вынесена инициатива Теуслера об увеличении в семь раз ежемесячной выплаты — до 500 руб. — для детей погибших защитников Отечества. Их в регионе почти 17 тысяч человек.
Кстати, еще одна инициатива Текслера — внимание к труженикам тыла — прорабатывается вопрос по назначению выплат для 14 тысяч тыловиков-южноуральцев.
До 1 октября, ко Дню пожилого человека, все пенсионеры жители получат разовую выплату в 700 рублей.
В следующем году страна встретит 75-летие Победы. По заявлению Текслера в регионе будут отремонтированы все мемориалы, увековечивающие память победителей.
Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU