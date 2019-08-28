2019-08-28T10:20:52+03:00
Политика

Алексей Текслер дал старт большой пресс-конференции

Встреча с журналистами проходит в отеле «Малахит»
Инна КУМЕЙКО
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Пресс-конференция Алексея текслера в Челябинске.Пресс-конференция Алексея текслера в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава Челябинской области Алексей Текслер проводит вторую большую встречу с журналистами региона. На пресс-конференцию аккредитовались 150 представителей СМИ со всех концов Челябинской области.

— Это вторая наша большая встреча, но ощущение, что мы с вами и не расставались, — говорит Текслер. — вы понимаете, о чем я, ведь в рабочих поездках по региону вы работаете со мной. За пять месяцев я сделал важное — я познакомился с людьми. Как отцу, как руководителю области мне бы хотелось видеть нашу область сильной, развивающейся. Чтобы молодым хотелось здесь жить, а пожилые чувствовали заботу.

Кстати, о пожилых. На августовское заседание Заксобрания вынесена инициатива Теуслера об увеличении в семь раз ежемесячной выплаты — до 500 руб. — для детей погибших защитников Отечества. Их в регионе почти 17 тысяч человек.

Кстати, еще одна инициатива Текслера — внимание к труженикам тыла — прорабатывается вопрос по назначению выплат для 14 тысяч тыловиков-южноуральцев.

До 1 октября, ко Дню пожилого человека, все пенсионеры жители получат разовую выплату в 700 рублей.

В следующем году страна встретит 75-летие Победы. По заявлению Текслера в регионе будут отремонтированы все мемориалы, увековечивающие память победителей.

Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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