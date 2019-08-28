Погода на 1 и 2 сентября 2019 в Челябинске: придется ли школярам прятать банты под шапку

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-28T10:57:21+03:00

Особого тепла не будет, но солнце все же покажется. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какой будет погода в Челябинске на День знаний

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Первый день в школе — настоящий праздник, особенно для первоклассников. Школяры и их родители уже готовят наряды. Не придется ли прятать красивую форму под теплой курткой, а банты — под шапкой? «Комсомолка» узнала, какой будет погода в Челябинске на День знаний, то есть 1 и 2 сентября.

Увы, порадовать горожан нечем. Область накрыла волна прохлады. И за несколько дней она не уйдет.

1 сентября, в воскресенье, днем в Челябинске будет +13 градусов, ночью всего +6. Самое неприятное: сохраняется вероятность дождей.

2 сентября, во вторник, всего на градус теплее днем (+14) и все те же +6 градусов ночью. В этот день, правда, более щедрым будет осеннее солнце. Оно пробьется, наконец, из-за туч. Но дождик все-таки может капать.

Зато ко вторнику, 3 сентября, в Челябинске потеплеет до +20 градусов. Возможно, вскоре в регион придет и бабье лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU