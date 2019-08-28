Алексей Текслер прокомментировал отставки в правительстве Челябинской области
28 августа глава Челябинской области дает большую пресс-конференцию. Журналисты спросили у Алексея Текслера про возможные отставки в правительстве. После его назначения губернатором своих постов лишились несколько важных чиновников.
Возможные отставки в правительстве Алексей Текслер отказался комментировать.
— Я никогда этого не делаю.
Тогда у главы региона поинтересовались, кто еще войдет в его команду.
— Нацпроекты и новые задачи будут влиять на формирование команды. Новые люди начали работать — Иван Куцевляк, Ирина Гехт, — и первыми итогами я удовлетворен. Что касается Челябинска, в городе назрела перезагрузка. Думаю, Наталья Петровна (Котова — прим. ред.) с задачами справляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU