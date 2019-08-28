2019-08-28T10:42:00+03:00
Политика

Алексей Текслер прокомментировал отставки в правительстве Челябинской области

И рассказал о результатах работы новичков
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Алексей Текслер объяснил, что не будет комментировать отставки в правительстве.Алексей Текслер объяснил, что не будет комментировать отставки в правительстве.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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28 августа глава Челябинской области дает большую пресс-конференцию. Журналисты спросили у Алексея Текслера про возможные отставки в правительстве. После его назначения губернатором своих постов лишились несколько важных чиновников.

Возможные отставки в правительстве Алексей Текслер отказался комментировать.

— Я никогда этого не делаю.

Тогда у главы региона поинтересовались, кто еще войдет в его команду.

— Нацпроекты и новые задачи будут влиять на формирование команды. Новые люди начали работать — Иван Куцевляк, Ирина Гехт, — и первыми итогами я удовлетворен. Что касается Челябинска, в городе назрела перезагрузка. Думаю, Наталья Петровна (Котова — прим. ред.) с задачами справляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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