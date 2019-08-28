На подготовку к саммитам Челябинская область получила 10 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-28T10:53:37+03:00

Вот так вот «некрасивят» и без того некрасивую набережную. Неужели новые миллиарды будут тратить на такое же безобразие?

Челябинцы волнуются: а будут ли эти деньги потрачены с толком?

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— Мы умеем и можем зарабатывать, мы — самодостаточный регион. И мы не можем позволить себе зарабатывать мало, — сказал глава Челябинской области Алексей Текслер 28 августа на встрече с журналистами региона. — Основная задача, которую я поставил перед минпромом, — диверсификация (освоение новых видов производств — прим ред.) экономики. Потенциал есть в машиностроении, в IT-сфере.

— Еще один источник — федеральные средства, говорит Текслер. — Кто быстрее с обоснованием получения добежал, тот и получил. Кроме того, 10 млрд руб регион получил на саммиты. Это — прямые деньги, пришедшие в бюджет области.

Досье «КП»

Напомним, Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Но челябинцев успокоили: все деньги, предназначенные на проведение международного форума, будут потрачены на благоустройство.

ОТ РЕДАКЦИИ

Радоваться бы, но пока мы видим лишь странное обустройства набережной возле органного зала «Родина» в духе дачного дизайна. А еще видим, как уродуют набережную со стороны Краеведческого музея. Там дешевыми плитами закрывают обзор реки, поднимая ограждение на 30 см. В то время, как во всем цивилизованном мире эти ограждения делают прозрачными, в виде решетки или даже из прочного стекла.

Вот как сделано в Нижнекамске. Что мешало сделать также в Челябинске? Фото: Челябинский урбанист.

Кто создает проблему? Чиновники, которые окопались в мэрии. Это они подписывают бездумные проекты, уродующие город.

Это они осваивают бюджетные деньги так, как удобно им... Но есть надежда, что после выборов их погонят с насиженных мест. Как думаете?

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ИСТОЧНИК KP.RU