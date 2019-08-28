Текслер пообещал уволить всех чиновников, которые будут заниматься бизнесом
28 августа Алексей Текслер дает пресс-конференцию в Челябинске. Главу региона журналисты спрашивают о наболевших проблемах. С назначением Текслера, из администрации области ушли несколько вице-губернаторов.
Отметим, что ни один из предшественников Текслера не избежал скандалов с замами, замешанными в коррупционных схемах. Как удастся Алексею Леонидовичу избежать подобных неприятных историй?
Например, уже инициирована проверка Контрольно-счетной палатой администрации Челябинска. Это ведомство, которое скрупулезно изучает все финансовые отчеты — вдруг где-то затесалась афера. Но будет ли этого достаточно, чтобы не повторять прошлых ошибок?
— Я посмотрел анкеты каждого (подчиненного — прим.ред.), у меня есть определенная информация. Мы частично расставались с теми, по кому получали информацию от правоохранительных органов. Красная тряпка, на которую я реагирую: все, кто в правительстве региона будет заниматься бизнесом, работать в его составе не будет, — жестко отметил Алексей Текслер.
Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU