Текслер пообещал уволить всех чиновников, которые будут заниматься бизнесом

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-28T11:01:14+03:00

Алексей Текслер ответил, какой чиновник точно не будет работать в его администрации. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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28 августа Алексей Текслер дает пресс-конференцию в Челябинске. Главу региона журналисты спрашивают о наболевших проблемах. С назначением Текслера, из администрации области ушли несколько вице-губернаторов.

Отметим, что ни один из предшественников Текслера не избежал скандалов с замами, замешанными в коррупционных схемах. Как удастся Алексею Леонидовичу избежать подобных неприятных историй?

Например, уже инициирована проверка Контрольно-счетной палатой администрации Челябинска. Это ведомство, которое скрупулезно изучает все финансовые отчеты — вдруг где-то затесалась афера. Но будет ли этого достаточно, чтобы не повторять прошлых ошибок?

— Я посмотрел анкеты каждого (подчиненного — прим.ред.), у меня есть определенная информация. Мы частично расставались с теми, по кому получали информацию от правоохранительных органов. Красная тряпка, на которую я реагирую: все, кто в правительстве региона будет заниматься бизнесом, работать в его составе не будет, — жестко отметил Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728523" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU