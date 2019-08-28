Челябинской области не хватает трех тысяч врачей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-28T11:01:13+03:00

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— Я видел в Катав-Ивановске больницу, здание которого находится в неудовлетворительном состоянии после землетрясения, — сказал Текслер 28 августа на встрече с журналистами региона. — Принято решение о его тотальной реконструкции. В последние годы много внимания было развитию высокотехнологичной помощи. Неделю назад при президенте РФ прошло совещание о неудовлетворительном состоянии первичной помощи в стране. Я вам по секрету скажу, мы с Ириной Альфредовной (Гехт — прим ред) готовили справку о состоянии первичного звена в Челябинской области для совещания при президенте. Будем возрождать первичную помощь на селе.

В области — 560 ФАПов, из которых 100 закрыты из-за отсутствия врачей.

— Когда мы открывали ФАП в Кунашаке, тои люди благодарили: «Спасибо за больницу». Вот какое отношение у селян к фельдшерско-акушкрским пунктам... В регионе не хватает около трех тысяч врачей — колоссальная цифра.

Почти готова государственная программа Челябинской области о поддержке врачей с предоставлением им жилищного сертификата в любой точке региона.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

— Сегодня медицина — вопрос номер один. Мы продумаем из кадровую траекторию и введем программу «Губернаторская ординатура». Будем заниматься адресным набором в медуниверситет, чтобы выпускник знал, где он будет работать, - пообещал Текслер.

Основной фокус внимания — первичное звено. В Нязепетровске и Катав-Ивановске пройдет тотальная реконструкция, построят два многопрофильных центра в Магнитогорске и Златоусте. Закупать новое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU