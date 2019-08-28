2019-08-28T11:07:15+03:00
Общество

Проект «Ледовый кванториум» появится в Челябинске

Алексей Текслер заявил о начале разработки проекта современного спорткомплекса
Инна КУМЕЙКО
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Поехали!Поехали!Фото: Мария ЛЕНЦ
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— В Челябинске уже есть ледовый дворец «Уральская молния». Есть арена для занятий шорт-треком. На встрече с президентом Владимиром Путиным шла речь о строительстве ледового спорткомплекса, в разработку проекта вложен 1 млрд руб.

В перспективе — строительство школы, интерната для проживания юных спортсменов — все это объединит проект «Ледовый кванториум».

Досье «КП»

Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

МИССИЯ: содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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