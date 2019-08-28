Газификация в Челябинской области: Текслер дал один миллиард рублей, чтобы провести газ в далекие села

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-28T11:08:18+03:00

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На пресс-конференции 28 августа главу региона спросили о темпах газификации сел. Вопрос может быть непонятен городским жителям. Но для тех, кто живет в отдаленных деревеньках или купил дорогую землю под Челябинском, в надежде построить коттедж, — газ очень нужен. Ведь им можно отапливать дом. Делать это электричеством очень невыгодно.

Самостоятельно проводить его нереально дорого. Поэтому вся надежда у южноуральцев на госпрограммы.

— Уровень (газификации — прим.ред.) в целом в регионе высокий — до 70%, но распределение сетей неравномерное. В лучшие годы на газификацию направлялось 500-700 млн руб. из областного бюджета. Я принял решение выделять на программу 1 млрд руб. в год, что позволит нам двинуться и в отдаленные районы. В комплексном инфраструктурном плане эти задачи поставлены. Плюс, все проекты, прошедшие госэкспертизу, мы обязательно реализуем в течение ближайших лет. Люди десятилетиями ждут газ с готовыми проектами, что недопустимо, — сказал Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728523" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU