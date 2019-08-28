В Челябинской области расследуют смерть рабочего с травмами головы
В больнице Кыштыма скончался 18-летний рабочий, которого привезли с территории местного предприятия. К гибели молодого мужчины привели тяжелые травмы головы. Их происхождение теперь расследует Следственный комитет.
— На днях в лечебном учреждении города Кыштыма скончался 18-летний рабочий, доставленный с территории одного из предприятий города. По предварительной информации, рабочий поступил в больницу с травмами головы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства получения травм, проводится судебно-медицинское исследование, которое назовет причину смерти, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Силовики не исключают криминальный подтекст и проводят доследственную проверку. Дело находится на контроле в руководстве СУ СК.
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ИСТОЧНИК KP.RU