«4 дня страданий»: Что выиграли жители Челябинска от отмены саммитов ШОС и БРИКС
Немного городов стране способны принять 30 глав государств.
— Когда я спрашивал, как люди будут жить четыре дня саммитов с президентами у силовиков, мне отвечали: только перекрывая улицы и заваривая люки. У нас следующим летом пройдет 30 мероприятий, больших форумов, на которые приедут простые люди, без охраны и перекрытий улиц. Они будут гулять, напитываться впечатлениями.
Что ждет объекты, которые готовили к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске
Досье «КП»
Напомним, Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Но челябинцев успокоили: все деньги, предназначенные на проведение международного форума, будут потрачены на благоустройство.
ИСТОЧНИК KP.RU