2019-08-28T11:22:57+03:00
Общество

«4 дня страданий»: Что выиграли жители Челябинска от отмены саммитов ШОС и БРИКС

На этот вопрос ответил Алексей Текслер на большой пресс-конференции 28 августа
Людмила СТЕПАШКИНА
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Эти макеты канули в историю. А что же будет на набережной?Эти макеты канули в историю. А что же будет на набережной?
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Немного городов стране способны принять 30 глав государств.

— Когда я спрашивал, как люди будут жить четыре дня саммитов с президентами у силовиков, мне отвечали: только перекрывая улицы и заваривая люки. У нас следующим летом пройдет 30 мероприятий, больших форумов, на которые приедут простые люди, без охраны и перекрытий улиц. Они будут гулять, напитываться впечатлениями.

Что ждет объекты, которые готовили к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске

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Досье «КП»

Напомним, Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург. Но челябинцев успокоили: все деньги, предназначенные на проведение международного форума, будут потрачены на благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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