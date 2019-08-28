2019-08-28T11:33:08+03:00
Происшествия

Избивший судебного пристава житель Челябинска получил срок

Он бил служивого человека по лицу и голове
Лидия ПЕСКОВА
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Буяну пришлось отвечать по закону.Буяну пришлось отвечать по закону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В декабре прошлого года на одно из предприятий-должников в Челябинске пришли приставы. Они планировали арестовать имущество транспортной организации. Для одного ревизора визит закончился в больнице.

— Мужчина, сотрудник данной организации, напал на судебного пристава-исполнителя и нанес тому несколько ударов по голове и лицу. В результате нашему коллеге пришлось обратиться за медицинской помощью, а потом на несколько недель уйти на больничный, — рассказывают в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

На агрессивного челябинца завели уголовное дело, а на днях Металлургический районный суд Челябинска приговорил 39-летнего мужчину к двум годам условного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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