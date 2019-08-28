Челябинцы не верят, что кандидаты в депутаты не крали лозунги урбанистов
Александр Драганер и Евгений Давыденко, кандидаты в депутаты Курчатовского райсовета Челябинска заявили, что не использовали тексты урбан-фестиваля «Все просто». Листовки не издавали и не распространяли. Соответствующее заявление они направили в правоохранительные органы.
Кандидаты настаивают, что это «черный пиар», а вброс листовок с чужими текстами — часть грязной предвыборной борьбы, рассказал на своем сайте «Курс дела».
— Данные листовки кандидатами не изготавливались и в территориальной избирательной комиссии не регистрировались, — сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».
27 августа в одной из соцсетей Леонид Иванов, автор манифеста урбанистов, разместил агитационную листовку от имени Александра Драганера и Евгения Давыденко:
— Давыденко взял манифест и сделал его частью своей предвыборной раздатки. Для того, чтобы за него проголосовали, он взял готовый продукт и решил всем сказать — смотрите, как умею…. Манифест размещен в 12 городах, разъехался по разным странам. За каждое слово, написанное здесь, мы бились своим делами, потом, временем, судьбами. Он сделан и поддержан челябинцами.
Затем Леонид Иванов сообщил, что кандидаты в депутаты открестились от изданных листовок, и опубликовал скрины переписки с политтехнологом кандидатов. Реакция на жалобу о плагиате была спокойная, никто не удивился существованию этих листовок.
КП-Челябинск ожидает дальнейшего развития событий.
ИСТОЧНИК KP.RU