2019-08-28T11:44:44+03:00
Политика

Челябинцы не верят, что кандидаты в депутаты не крали лозунги урбанистов

Но рвущиеся во власть уверяют, что это случайность
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Кандидаты в депутаты и урбанисты поссорились из-за плагиата листовки.Кандидаты в депутаты и урбанисты поссорились из-за плагиата листовки.Фото: СОЦСЕТИ
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Александр Драганер и Евгений Давыденко, кандидаты в депутаты Курчатовского райсовета Челябинска заявили, что не использовали тексты урбан-фестиваля «Все просто». Листовки не издавали и не распространяли. Соответствующее заявление они направили в правоохранительные органы.

Кандидаты настаивают, что это «черный пиар», а вброс листовок с чужими текстами — часть грязной предвыборной борьбы, рассказал на своем сайте «Курс дела».

— Данные листовки кандидатами не изготавливались и в территориальной избирательной комиссии не регистрировались, — сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

27 августа в одной из соцсетей Леонид Иванов, автор манифеста урбанистов, разместил агитационную листовку от имени Александра Драганера и Евгения Давыденко:

— Давыденко взял манифест и сделал его частью своей предвыборной раздатки. Для того, чтобы за него проголосовали, он взял готовый продукт и решил всем сказать — смотрите, как умею…. Манифест размещен в 12 городах, разъехался по разным странам. За каждое слово, написанное здесь, мы бились своим делами, потом, временем, судьбами. Он сделан и поддержан челябинцами.

Затем Леонид Иванов сообщил, что кандидаты в депутаты открестились от изданных листовок, и опубликовал скрины переписки с политтехнологом кандидатов. Реакция на жалобу о плагиате была спокойная, никто не удивился существованию этих листовок.

КП-Челябинск ожидает дальнейшего развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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