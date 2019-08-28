Главе Челябинской области Текслеру предложили обменять БМВ на ремонт садика

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-28T12:16:32+03:00

Текслер очень демократичен в общении с людьми и строг с подчиненными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Леонидович ответил, что он об этом думает

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Глава Челябинской области Алексей Текслер проводит вторую большую встречу с журналистами региона. На пресс-конференцию аккредитовались 150 представителей СМИ со всех концов Челябинской области. Вопросов много. Всех волнует будущее Челябинска, который пока так и не принял вид современного города.

Завтра в Челябинске пройдут слушания по проекту Генплана. Текслер считает, документ должен корректироваться:

— Там есть такие нестыковки, когда по факту есть микрорайон, а в генплане указано пустое место. Есть ряд решений по точечной застройкt, которые нужно отменять. Например, между «Юностью» и Алым полем хотят построить высотку, что, на мой взгляд, неуместно. Думаю, по итогам публичных слушаний будут приняты соответствующие решения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем нужна дорогая иномарка

После назначения на пост Текслеру достался автомобиль БМВ ценой 8.5 млн руб. Но в последнее время Текслер передвигается на микроавтобусе. Куда делся «бумер»? Может, его продать, чтобы, например, отремонтировать садик? Такой вопрос задали журналисты.

Текслер пообещал изучить предложение. Действительно, на БМВ он ездил всего несколько раз, на дальние расстояния. Пообещал выяснить, на чьем балансе иномарка. А ему удобнее в микроавтобусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU