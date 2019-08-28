2019-08-28T12:39:33+03:00
Общество

Алексей Текслер обещал продолжать борьбу с нелегальными ларьками

Но не все малые торговые объекты пойдут под снос
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Вопросов на пресс-конференции очень много.Вопросов на пресс-конференции очень много.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В администрации подсчитали, что 40% ларьков в Челябинске работают незаконно. Часто перекрывают проезды и тротуары, громоздятся на остановках. Текслер подчеркнул, что социально важные легальные торговые объекты останутся. И он уверен, что «без шума и без пыли» городские власти наведут в этом вопросе порядок. А областная администрации, если будет нужно, поддержит.

По мнению главы региона, Наталья Котова, руководящая пока городом с приставкой «врип», справляется со своими обязанностями хорошо.

Котова, кстати, тоже на пресс-конференции главы региона, в зале, среди журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Челябинск заставят ларьками, а деревьев не останется»: почему горожанам важно прийти на выборы депутатов в 2019 году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лежачий полицейский» появился на перекрестке в Челябинске, где сбили мальчика
Алексей Текслер пойдет на линейку в школу сына 1 сентября
В кафе Магнитогорска дети курят кальян и пьют алкоголь
Алексей Текслер рассказал, что будут делать с неприятным запахом в Металлургическом районе Челябинска
Семья Алексея Теслера окончательно переехала в Челябинск
Главе Челябинской области Текслеру предложили обменять БМВ на ремонт садика
В Челябинск приедет новый трамвай «Метеор»
Алексей Текслер высказал свое отношение к обрезкам деревьев, которые стоят по всему Челябинску
Челябинцы не верят, что кандидаты в депутаты не крали лозунги урбанистов
Власти рассказали о состоянии Шершней и реки Миасс в Челябинске
Избивший судебного пристава житель Челябинска получил срок
Маршрутки в Челябинске могут заменить 450 новых автобусов
«4 дня страданий»: Что выиграли жители Челябинска от отмены саммитов ШОС и БРИКС