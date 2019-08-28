Алексей Текслер обещал продолжать борьбу с нелегальными ларьками
В администрации подсчитали, что 40% ларьков в Челябинске работают незаконно. Часто перекрывают проезды и тротуары, громоздятся на остановках. Текслер подчеркнул, что социально важные легальные торговые объекты останутся. И он уверен, что «без шума и без пыли» городские власти наведут в этом вопросе порядок. А областная администрации, если будет нужно, поддержит.
По мнению главы региона, Наталья Котова, руководящая пока городом с приставкой «врип», справляется со своими обязанностями хорошо.
Котова, кстати, тоже на пресс-конференции главы региона, в зале, среди журналистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU