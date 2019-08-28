Алексей Текслер обещал продолжать борьбу с нелегальными ларьками

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-28T12:39:33+03:00

Вопросов на пресс-конференции очень много. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но не все малые торговые объекты пойдут под снос

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В администрации подсчитали, что 40% ларьков в Челябинске работают незаконно. Часто перекрывают проезды и тротуары, громоздятся на остановках. Текслер подчеркнул, что социально важные легальные торговые объекты останутся. И он уверен, что «без шума и без пыли» городские власти наведут в этом вопросе порядок. А областная администрации, если будет нужно, поддержит.

По мнению главы региона, Наталья Котова, руководящая пока городом с приставкой «врип», справляется со своими обязанностями хорошо.

Котова, кстати, тоже на пресс-конференции главы региона, в зале, среди журналистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU