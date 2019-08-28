Алексей Текслер рассказал, что будут делать с неприятным запахом в Металлургическом районе Челябинска
Вонь с очистных челябинских заводов Алексей Текслер почувствовал месяц назад, когда побывал в родном для себя Металлургическом районе. Здесь глава региона провел детство. Со смогом и неприятным запахом нужно бороться. Об этом политик говорил на пресс-конференции 28 августа.
Есть проект модернизации очистных, разработанный в 2011 году. Цена вопроса в 6 млрд руб. Но глава региона не уверен, что это реально объективная сумма, которая вряд ли отвечает состоянию очистных и затрат на модернизацию. Сейчас для ликвидации неприятного запаха используются реагенты, поглощающие запах. Но и тему реконструкции очистных никто с повестки не снимал.
— Решим вопрос обязательно, оперативно, — резюмировал Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU