2019-08-28T13:04:25+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал, что будут делать с неприятным запахом в Металлургическом районе Челябинска

На модернизацию очистных выделяют несколько миллиардов, но и этого может быть мало
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Алексей Текслер прокомментировал выбросы, которые продуцируют предприятия.Алексей Текслер прокомментировал выбросы, которые продуцируют предприятия.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вонь с очистных челябинских заводов Алексей Текслер почувствовал месяц назад, когда побывал в родном для себя Металлургическом районе. Здесь глава региона провел детство. Со смогом и неприятным запахом нужно бороться. Об этом политик говорил на пресс-конференции 28 августа.

Есть проект модернизации очистных, разработанный в 2011 году. Цена вопроса в 6 млрд руб. Но глава региона не уверен, что это реально объективная сумма, которая вряд ли отвечает состоянию очистных и затрат на модернизацию. Сейчас для ликвидации неприятного запаха используются реагенты, поглощающие запах. Но и тему реконструкции очистных никто с повестки не снимал.

— Решим вопрос обязательно, оперативно, — резюмировал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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