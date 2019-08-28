Алексей Текслер пойдет на линейку в школу сына 1 сентября

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-28T13:13:55+03:00

Алексей Текслер рассказал, что на Дне знаний 1 сентября он будет прежде всего отцом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Об этом он рассказал корреспонденту КП-Челябинск

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28 августа проходила пресс-конференция главы Челябинской области Алексея Текслера. Политик много говорил о насущных проблемах. Последний вопрос на пресс-конференции прозвучал от журналиста КП-Челябинск Инны Кумейко.

Она спросила, где Алексей Текслер встретит День знаний: на линейке у сына-первоклашки или на открытии новой школы где-нибудь в области. Глава региона ответил, что он встретит 1 сентября как папа — на линейке у сына. Директоров и администрацию школы он попросил не готовить ему никаких торжественных речей.

— Буду просто папой в толпе счастливых родителей, — закончил Алексей Текслер.

Ранее губернатор сообщил, что его семья окончательно переехала в Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728523" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU