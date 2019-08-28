Алексей Текслер пойдет на линейку в школу сына 1 сентября
28 августа проходила пресс-конференция главы Челябинской области Алексея Текслера. Политик много говорил о насущных проблемах. Последний вопрос на пресс-конференции прозвучал от журналиста КП-Челябинск Инны Кумейко.
Она спросила, где Алексей Текслер встретит День знаний: на линейке у сына-первоклашки или на открытии новой школы где-нибудь в области. Глава региона ответил, что он встретит 1 сентября как папа — на линейке у сына. Директоров и администрацию школы он попросил не готовить ему никаких торжественных речей.
— Буду просто папой в толпе счастливых родителей, — закончил Алексей Текслер.
Ранее губернатор сообщил, что его семья окончательно переехала в Челябинск.
Алексей Текслер дает вторую пресс-конференцию в Челябинске.Андрей АБРАМОВ
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