«Лежачий полицейский» появился на перекрестке в Челябинске, где сбили мальчика

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-28T13:34:07+03:00

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На пешеходном переходе на улице Кирова, где сбили мальчика, установили знак ограничения скорости до 40 км в час. Также там появился «лежачий полицейский».

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 19 августа. В центре Челябинска, на улице Кирова у салона связи, автомобиль сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходной «зебре», не нарушая правила дорожного движения. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Предстоит долгое лечение.

Эксперты-общественники называют этот участок дороги опасным. Шестиполосная дорога провоцирует водителей на разгон и нарушение скоростного режима. Тогда чиновники решили: необходимы «лежачий полицейский», знак ограничения скорости и обязательно сфетофор. Последний обещали поставить к 2020 году.

Знак ограничения скорости и «лежачий полицейский»появились на месте аварии. Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

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ИСТОЧНИК KP.RU