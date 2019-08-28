В Магнитогорске делают сахар из перловки

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-28T13:51:43+03:00

Так написано на этикетке

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С виду сахар как сахар. Но покупательница прочла этикетку и удивилась. Такого жительница Магнитогорска Елена Березина раньше не встречала. Новинка? Женщина купила пару мешков на варенье и поделилась фотографией в группе «ВКонтакте».

— Оказывается, сахар из перловой крупы делают. Кто бы мог подумать... — подписала свое фото Елена Березина.

— То, что существует сахарная свекла, знала. Про сахарную перловку слышу впервые, — смеется подписчица Ирина Дмитриенко.

— И сладко, и полезно, — добавила Алена Тюрина.

— Армейский сахар, — по-мужски пошутил Максим Арюткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU