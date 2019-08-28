В Магнитогорске делают сахар из перловки
С виду сахар как сахар. Но покупательница прочла этикетку и удивилась. Такого жительница Магнитогорска Елена Березина раньше не встречала. Новинка? Женщина купила пару мешков на варенье и поделилась фотографией в группе «ВКонтакте».
— Оказывается, сахар из перловой крупы делают. Кто бы мог подумать... — подписала свое фото Елена Березина.
— То, что существует сахарная свекла, знала. Про сахарную перловку слышу впервые, — смеется подписчица Ирина Дмитриенко.
— И сладко, и полезно, — добавила Алена Тюрина.
— Армейский сахар, — по-мужски пошутил Максим Арюткин.
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ИСТОЧНИК KP.RU