2019-08-28T13:51:43+03:00
Общество

В Магнитогорске делают сахар из перловки

Так написано на этикетке
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Сахар из перловки. Фото: vk.com/magnitkacityСахар из перловки. Фото: vk.com/magnitkacity
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С виду сахар как сахар. Но покупательница прочла этикетку и удивилась. Такого жительница Магнитогорска Елена Березина раньше не встречала. Новинка? Женщина купила пару мешков на варенье и поделилась фотографией в группе «ВКонтакте».

— Оказывается, сахар из перловой крупы делают. Кто бы мог подумать... — подписала свое фото Елена Березина.

— То, что существует сахарная свекла, знала. Про сахарную перловку слышу впервые, — смеется подписчица Ирина Дмитриенко.

— И сладко, и полезно, — добавила Алена Тюрина.

— Армейский сахар, — по-мужски пошутил Максим Арюткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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