Посадили цветы — выросла конопля: садоводов Челябинской области дурят с семенами
Зульфира Пахомова из Магнитогорска вздыхает: купила весной семена цветов, выбирала самые красивые и необычные, а вырос простой подсолнух. Женщина поделилась своей печалью в группе «ВКонтакте». Оказалось, что это распространенная проблема.
Садоводы покупают семена декоративных подсолнухов высотой не более полуметра, а получают гигантов выше забора. Но это, как говорится, цветочки... А некоторые вместо них получают совсем неожиданные всходы.
— Мы с дочерью высадили на балконе цветы, а вырос помидор, — написала Ирина Панкратова.
— Из девяти пакетиков семян с цветами выросли укроп и полынь, — добавила Наталья Хасанова.
И самый хит:
— Я украшала клумбу на работе, покупала несколько многолетников. В итоге — какой то бурьян с мелкими цветами и, видимо в качестве бонуса, куст конопли, — рассказала Дилара Кагарманова.
Ожидание и реальность. Фото: Зульфира Пахомова.
ЧТО ЕЩЕ ПОШЛО НЕ ТАК У САДОВОДОВ
Южноуральцы делятся в соцсети своими историями «ожидание — реальность»:
* Вместо перца болгарского — чили.
* Вместо аниса — кориандр.
* Вместо цукини — огурцы.
* Вместо черешни — терновник.
* Вместо моркови — кинза.
* Вместо хризантемы — ромашка лечебная.
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