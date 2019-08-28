2019-08-28T14:21:52+03:00
Общество

Посадили цветы — выросла конопля: садоводов Челябинской области дурят с семенами

Ожидание не всегда совпадает с реальностью
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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А ждали цветочки...А ждали цветочки...Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зульфира Пахомова из Магнитогорска вздыхает: купила весной семена цветов, выбирала самые красивые и необычные, а вырос простой подсолнух. Женщина поделилась своей печалью в группе «ВКонтакте». Оказалось, что это распространенная проблема.

Садоводы покупают семена декоративных подсолнухов высотой не более полуметра, а получают гигантов выше забора. Но это, как говорится, цветочки... А некоторые вместо них получают совсем неожиданные всходы.

— Мы с дочерью высадили на балконе цветы, а вырос помидор, — написала Ирина Панкратова.

— Из девяти пакетиков семян с цветами выросли укроп и полынь, — добавила Наталья Хасанова.

И самый хит:

— Я украшала клумбу на работе, покупала несколько многолетников. В итоге — какой то бурьян с мелкими цветами и, видимо в качестве бонуса, куст конопли, — рассказала Дилара Кагарманова.

Ожидание и реальность. Фото: Зульфира Пахомова.

Ожидание и реальность. Фото: Зульфира Пахомова.

ЧТО ЕЩЕ ПОШЛО НЕ ТАК У САДОВОДОВ

Южноуральцы делятся в соцсети своими историями «ожидание — реальность»:

* Вместо перца болгарского — чили.

* Вместо аниса — кориандр.

* Вместо цукини — огурцы.

* Вместо черешни — терновник.

* Вместо моркови — кинза.

* Вместо хризантемы — ромашка лечебная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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