Садовод из Челябинска отомстил председателю СНТ за снесенный пристрой

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-28T14:36:50+03:00

Глава садового товарищества с огнестрельным ранением в реанимации

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В среду, 28 августа, дачник выстрелил из ружья в председателя СНТ «Меридиан» на озере Смолино.

Конфликт между мужчинами разгорелся из-за маленькой сарайки, которую дачник построил у своего домика, заняв общую землю. Суд постановил снести строение, признанное незаконным. Тогда хозяин решил отомстить председателю и пошел на него с гладкоствольным обрезом.

Выстрелив председателю в грудь, дачник вернулся на свой участок, где его позже и задержали.

— На месте происшествия работают оперативники. Стрелявший 67-летний мужчина доставлен в полицию для дальнейших разбирательств. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU