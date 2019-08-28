Садовод из Челябинска отомстил председателю СНТ за снесенный пристрой
В среду, 28 августа, дачник выстрелил из ружья в председателя СНТ «Меридиан» на озере Смолино.
Конфликт между мужчинами разгорелся из-за маленькой сарайки, которую дачник построил у своего домика, заняв общую землю. Суд постановил снести строение, признанное незаконным. Тогда хозяин решил отомстить председателю и пошел на него с гладкоствольным обрезом.
Выстрелив председателю в грудь, дачник вернулся на свой участок, где его позже и задержали.
— На месте происшествия работают оперативники. Стрелявший 67-летний мужчина доставлен в полицию для дальнейших разбирательств. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU