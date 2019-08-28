2019-08-28T15:12:14+03:00
Общество

Бывшего вице-губернатора Сандакова суд пока оставил в колонии

Фемида отложила рассмотрение ходатайства о замене наказания бывшему замгубернатора Челябинской области
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Николай Сандаков пока не может рассчитывать на УДО.Николай Сандаков пока не может рассчитывать на УДО.Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН
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В среду, 28 августа, Копейский горсуд отложил рассмотрение ходатайства адвоката бывшего вице-губернатора Челябинской области. Николай Сандаков просил о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания.

Сотрудники ФСБ арестовали Николая Сандакова в начале 2015 года. Приговор был оглашен 5 октября 2018 года. Суд признал его виновным в получении крупной взятки и мошенничестве и назначил пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф 7 миллионов рублей. Бывший вице-губернатор отбывает срок в одной из колоний Копейска.

Теперь он просит заменить лишение свободы на принудительные работы. Готов выполнять неквалифицированные работы в специальных центрах с полным контролем за распорядком дня осужденного в обмен на возможность чаще видеться с семьей. Закон позволяет вместо заключения в колонии строгого режима перевести его на исправительные работы или под домашний арест. Об этом сам осужденный по видеосвязи сообщил суду.

Адвокат осужденного сообщил, что Николай Сандаков уже отбыл половину назначенного срока и предоставил информацию о сумме выплаченного штрафа. Но суд решил уточнить данные по уплате штрафа и отложил рассмотрение ходатайства на 12 сентября.

Расследование дела Николая Сандакова и судебный процесс длились более трех лет. Сам ход разбирательства вызвал у общественности множество вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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