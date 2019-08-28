2019-08-28T15:46:59+03:00
Общество

В Зауралье пенсионерка выпала из автобуса и ударилась головой о бордюр

Она не успела выйти, а водитель уже поехал
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Бабушка выпала из автобуса. Фото: соцсетиБабушка выпала из автобуса. Фото: соцсети
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В Кургане на остановке «Драмтеатр» произошел несчастный случай. Местная жительница выложила в группу «ЧП Курган» в ВК фото лежащей на дороге бабушки. Ее окружили люди. Рядом стоит маршрутный автобус.

— У меня супруг был там рядом. Говорит, что ПАЗик выронил бабулю. Она не успела выйти, а он поехал, вот и упал. Если бы пассажиры не закричали, то он бы еще и проехал по пенсионерке. Она головой ударилась о поребрик, но сейчас вроде подняли ее, — рассказала Анастасия Конищева

По словам очевидцев, на место происшествия приехали скорая помощь и полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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