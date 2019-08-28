Расстрел председателя СНТ под Челябинском проверит следственный комитет

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-28T17:24:17+03:00

На буйного садовода завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

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В среду, 28 августа, 67-летний дачник из Челябинска выстрелил в грудь председателю СНТ «Меридиан». Возбуждено уголовное дело. Стрелявшего подозревают в покушении на убийство.

— По версии следствия, садовод в дневное время пришел в правление СНТ «Меридиан» и выстрелил из обреза охотничьего ружья в председателя садового товарищества. Незадолго до этого мужчины поссорились из-за того, что председатель инициировал суд, по решению которого приставы снесли самовольную постройку стрелка на общей территории сада, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Оружие на баллистической экспертизе.

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ИСТОЧНИК KP.RU