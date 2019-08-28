Чиновница из Челябинской области похитила 24 млн рублей при покупке здания под детский садик

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-28T17:46:30+03:00

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В Миассе будут судить теперь уже бывшего начальника отдела дошкольного образования. Женщину обвиняют в том, что при покупке здания под детский сад она похитила свыше 24 млн рублей.

— По версии следствия, в 2017 году женщина, действуя в группе лиц по предварительному сговору, изготовила подложные документы о стоимости нежилого здания, которое позже было куплено под детский сад. Позже выяснилось, что здание строилось под торговый комплекс и непригодно для использования по целевому назначению. Городу был причинен особо крупный ущерб, — рассказывают в пресс-службе прокуратуру по Челябинской области.

Обвиняемая признала вину и дала показания на подельников. Борльше 12 млн уже вернули в бюджет Миасса. Чтобы обеспечить исполнение будущего приговора, арестовано движимое и недвижимое имущество нескольких обвиняемых, проходящих по делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU