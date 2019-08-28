2019-08-28T17:46:30+03:00
Происшествия

Чиновница из Челябинской области похитила 24 млн рублей при покупке здания под детский садик

Аферу мошенница провернула в преступной группе
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Здание строили под торговый комплекс, а продали под детский сад.Здание строили под торговый комплекс, а продали под детский сад.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Миассе будут судить теперь уже бывшего начальника отдела дошкольного образования. Женщину обвиняют в том, что при покупке здания под детский сад она похитила свыше 24 млн рублей.

— По версии следствия, в 2017 году женщина, действуя в группе лиц по предварительному сговору, изготовила подложные документы о стоимости нежилого здания, которое позже было куплено под детский сад. Позже выяснилось, что здание строилось под торговый комплекс и непригодно для использования по целевому назначению. Городу был причинен особо крупный ущерб, — рассказывают в пресс-службе прокуратуру по Челябинской области.

Обвиняемая признала вину и дала показания на подельников. Борльше 12 млн уже вернули в бюджет Миасса. Чтобы обеспечить исполнение будущего приговора, арестовано движимое и недвижимое имущество нескольких обвиняемых, проходящих по делу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новое депо для общественного транспорта построят на северо-западе Челябинска
Под Челябинском дети перелезают пути под вагонами, чтобы попасть в школу
В Челябинске откроют новые станции подзарядки для электромобилей
Расстрел председателя СНТ под Челябинском проверит следственный комитет
В магазине Челябинской области поймали двойника Шнурова
В Зауралье пенсионерка выпала из автобуса и ударилась головой о бордюр
ГУФСИН Челябинской области подписал соглашение с представителем Рамзана Кадырова
ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль
Бывшего вице-губернатора Сандакова суд пока оставил в колонии
Садовод из Челябинска отомстил председателю СНТ за снесенный пристрой
Посадили цветы — выросла конопля: садоводов Челябинской области дурят с семенами
В Магнитогорске делают сахар из перловки
«Лежачий полицейский» появился на перекрестке в Челябинске, где сбили мальчика
Алексей Текслер пойдет на линейку в школу сына 1 сентября
В кафе Магнитогорска дети курят кальян и пьют алкоголь
Алексей Текслер рассказал, что будут делать с неприятным запахом в Металлургическом районе Челябинска
Семья Алексея Теслера окончательно переехала в Челябинск
Алексей Текслер обещал продолжать борьбу с нелегальными ларьками
Главе Челябинской области Текслеру предложили обменять БМВ на ремонт садика
В Челябинск приедет новый трамвай «Метеор»
Алексей Текслер высказал свое отношение к обрезкам деревьев, которые стоят по всему Челябинску
Челябинцы не верят, что кандидаты в депутаты не крали лозунги урбанистов
Власти рассказали о состоянии Шершней и реки Миасс в Челябинске
Избивший судебного пристава житель Челябинска получил срок
Маршрутки в Челябинске могут заменить 450 новых автобусов
«4 дня страданий»: Что выиграли жители Челябинска от отмены саммитов ШОС и БРИКС