2019-08-28T18:32:24+03:00
Общество

В Челябинске откроют новые станции подзарядки для электромобилей

В будущем они появятся на федеральных трассах региона
Лидия ПЕСКОВА
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Автомобили на электричестве экологически чистые, их должно быть больше.Автомобили на электричестве экологически чистые, их должно быть больше.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Новые станции подзарядки для электромобилей начнут работать в Челябинске уже в субботу. 31 августа. ЭЗС появятся в Калининском, Курчатовском, Центральном и в Тракторозаводском районах.

Первая электрозарядная станция была запущена в Челябинске в декабре 2017 года, а в 2018-м энергетики установили на территории области еще три ЭЗС: они появились на трассах «Екатеринбург — Челябинск» и «Челябинск — Магнитогорск», а также в Южноуральске.

Новые станции смогут подзаряжать все существующие марки электрокаров и гибридов. Открывающая их компания стремится создать широкую сеть ЭЗС по всей России, чтобы электротранспорт использовали все активнее. В будущем таких станций станет гораздо больше. Их планируют оборудовать на федеральных трассах, чтобы электромобили могли гонять по всей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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