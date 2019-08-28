В Челябинске откроют новые станции подзарядки для электромобилей
Новые станции подзарядки для электромобилей начнут работать в Челябинске уже в субботу. 31 августа. ЭЗС появятся в Калининском, Курчатовском, Центральном и в Тракторозаводском районах.
Первая электрозарядная станция была запущена в Челябинске в декабре 2017 года, а в 2018-м энергетики установили на территории области еще три ЭЗС: они появились на трассах «Екатеринбург — Челябинск» и «Челябинск — Магнитогорск», а также в Южноуральске.
Новые станции смогут подзаряжать все существующие марки электрокаров и гибридов. Открывающая их компания стремится создать широкую сеть ЭЗС по всей России, чтобы электротранспорт использовали все активнее. В будущем таких станций станет гораздо больше. Их планируют оборудовать на федеральных трассах, чтобы электромобили могли гонять по всей области.
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ИСТОЧНИК KP.RU