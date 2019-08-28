2019-08-28T19:17:50+03:00
Общество

Под Челябинском дети перелезают пути под вагонами, чтобы попасть в школу

Активисты просят чиновников выделить ребятишкам автобус
Лидия ПЕСКОВА
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переход закрыт подъехавшим составом. Фото: Александра Артамонова.переход закрыт подъехавшим составом. Фото: Александра Артамонова.
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Вопиющей историей делятся в социальных сетях жители поселка ОПМС-42, который расположен рядом со станцией Чурилово. Их детям приходится рисковать жизнью, чтобы попасть на уроки в школу.

Единственный безопасный переход закрыли на ремонт два года назад. Рядом соорудили временный «коридор», но почему-то именно здесь чаще всего останавливаются грузовые составы.

— В итоге люди вынуждены часами ждать, когда поезда освободят импровизированный настил, предназначенный для перехода. Или идти несколько километров в обход по разбитой дороге без тротуаров. Правда, чаще всего местные жители на страх и риск просто пролазят под вагонами больших составов, — делится страшной правдой эксперт ОНФ в Челябинской области Татьяна Кузнецова.

Путь рискованный, зато короткий. Фото: Александра Артамонова.

Путь рискованный, зато короткий. Фото: Александра Артамонова.

По словам активистов, в поселке ОПМС-42 около пяти тысяч жителей. В детский сад, в школу и в поликлинику они ходят пешком на станцию Чурилово. Люди просят чиновников отвозить детей на уроки на школьном автобусе. Так родители будут меньше переживать за здоровье и жизнь детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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