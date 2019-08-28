2019-08-28T19:49:32+03:00
Общество

Новое депо для общественного транспорта построят на северо-западе Челябинска

Правда, только к 2025 году
Лидия ПЕСКОВА
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Для городского транспорта построят крупное депо.Для городского транспорта построят крупное депо.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 28 августа, стало известно, что власти города планируют построить новое депо для общественного транспорта в Челябинске.

— Депо внесли в генеральный план развития города. Депо даст толчок к развитию маршрутной сети в западной части города, — заявил начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

Предполагается, что большая транспортная развязка появится на участке, который очерчен улицами Академика Королева, Академика Макеева, Петра Столыпина, к 2025 году. Сюда будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы.

Депо собираются строить на деньги федеральной программы «Чистый воздух».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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