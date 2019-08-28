Новое депо для общественного транспорта построят на северо-западе Челябинска
В среду, 28 августа, стало известно, что власти города планируют построить новое депо для общественного транспорта в Челябинске.
— Депо внесли в генеральный план развития города. Депо даст толчок к развитию маршрутной сети в западной части города, — заявил начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.
Предполагается, что большая транспортная развязка появится на участке, который очерчен улицами Академика Королева, Академика Макеева, Петра Столыпина, к 2025 году. Сюда будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы.
Депо собираются строить на деньги федеральной программы «Чистый воздух».
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ИСТОЧНИК KP.RU