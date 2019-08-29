«Продай «Мерседес» — выплати алименты!»: женщины Челябинской области пытаются достучаться до бывших мужей в соцсетях

СЕГОДНЯ 06:01 2019-08-29T06:02:40+03:00

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Сегодня многие решают проблемы в социальных сетях. Они стали своеобразной доской позора, а народный суд действует не хуже Фемиды. Вот и жительница Магнитогорска Ольга К. решила пристыдить бывшего мужа в группе «ВКонтакте» и во всеуслышание объявила о его долге по алиментам в 519 тыс. руб.

— Ты не меня наказываешь, а дочь, не давая ей возможность получить высшее образование и приобрести одежду для школы. Хотя бы по две тыс. руб. в месяц, которые ты считаешь достаточными денежными средствами для ребенка, и то перестал платить. Продай один из «Мерседесов». Все возможные заявления на административную и уголовную ответственность написаны. Если не боишься закона, может, тебе станет стыдно перед друзьями и знакомыми? — написала Ольга и выложила фото бывшего мужа.

Мнения пользователей соцсети разделились. Кто-то поддержал женщину. Другие пожурили за такой подход: мол, зачем унижаться и бегать за деньгами. Однако, законом прописано, что материально содержать ребенка обязаны оба родителя, в том числе и тот, кто ушел в свободное плавание.

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ИСТОЧНИК KP.RU