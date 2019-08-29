2019-08-29T06:02:40+03:00
Общество

«Продай «Мерседес» — выплати алименты!»: женщины Челябинской области пытаются достучаться до бывших мужей в соцсетях

У состоятельного горе-отца долг по алиментам — больше полумиллиона рублей
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Содержать ребенка обязаны оба родителя.Содержать ребенка обязаны оба родителя.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня многие решают проблемы в социальных сетях. Они стали своеобразной доской позора, а народный суд действует не хуже Фемиды. Вот и жительница Магнитогорска Ольга К. решила пристыдить бывшего мужа в группе «ВКонтакте» и во всеуслышание объявила о его долге по алиментам в 519 тыс. руб.

— Ты не меня наказываешь, а дочь, не давая ей возможность получить высшее образование и приобрести одежду для школы. Хотя бы по две тыс. руб. в месяц, которые ты считаешь достаточными денежными средствами для ребенка, и то перестал платить. Продай один из «Мерседесов». Все возможные заявления на административную и уголовную ответственность написаны. Если не боишься закона, может, тебе станет стыдно перед друзьями и знакомыми? — написала Ольга и выложила фото бывшего мужа.

Мнения пользователей соцсети разделились. Кто-то поддержал женщину. Другие пожурили за такой подход: мол, зачем унижаться и бегать за деньгами. Однако, законом прописано, что материально содержать ребенка обязаны оба родителя, в том числе и тот, кто ушел в свободное плавание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области коровы борются с мусорной реформой
В Челябинске поставили необычный спектакль, который начнется в автобусе
У мэрии Челябинска появятся официальные паблики и портал
В Челябинске в который раз обновят остановки общественного транспорта
Житель Кургана сам сделал тротуар во дворе многоэтажки
Жители Магнитогорска возмущаются в соцсетях варварской рубкой деревьев
Мужчине из Челябинской области не сдают квартиру, потому что он инвалид
Новое депо для общественного транспорта построят на северо-западе Челябинска
Под Челябинском дети перелезают пути под вагонами, чтобы попасть в школу
В Челябинске откроют новые станции подзарядки для электромобилей
Чиновница из Челябинской области похитила 24 млн рублей при покупке здания под детский садик
Расстрел председателя СНТ под Челябинском проверит следственный комитет
В магазине Челябинской области поймали двойника Шнурова
В Зауралье пенсионерка выпала из автобуса и ударилась головой о бордюр