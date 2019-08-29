Жители Магнитогорска возмущаются в соцсетях варварской рубкой деревьев

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-29T06:23:36+03:00

Место очень красивое, но теперь - голое. Фото: соцсети.

На днях обезображен еще один уголок города

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Жители Магнитогорска выложили в социальные сети фотографии абсолютной зачистки зеленого уголка. Местные коммунальщики полностью вырубили деревья под окнами старого дома в сталинском стиле. Место обезображено и потеряло свой открыточный вид.

— Какая необходимость в вырубке деревьев могла возникнуть на этом участке: расширение дороги, рекламные места, деревья не пускали свет на первые этажи? — задаются вопросом авторы поста.

В комментариях кто-то даже выложил фото «до» вырубки власти города: стройного ряда деревьев.

Однако мнения жителей города разделились.

Одни поддерживают возмущение поднявших тему:

— Ужас. Вместо санитарной обрезки и кронирования — вырубка. Вот бы кто-нибудь вырубил насовсем тех, кто дал добро на такое!

А другие поддерживают власти города:

— Все правильно делают. Потом при ветре упадет эта гниль кому-нибудь на голову, кого будете винить?

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ИСТОЧНИК KP.RU