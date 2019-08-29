Жители Магнитогорска возмущаются в соцсетях варварской рубкой деревьев
Жители Магнитогорска выложили в социальные сети фотографии абсолютной зачистки зеленого уголка. Местные коммунальщики полностью вырубили деревья под окнами старого дома в сталинском стиле. Место обезображено и потеряло свой открыточный вид.
— Какая необходимость в вырубке деревьев могла возникнуть на этом участке: расширение дороги, рекламные места, деревья не пускали свет на первые этажи? — задаются вопросом авторы поста.
В комментариях кто-то даже выложил фото «до» вырубки власти города: стройного ряда деревьев.
Однако мнения жителей города разделились.
Одни поддерживают возмущение поднявших тему:
— Ужас. Вместо санитарной обрезки и кронирования — вырубка. Вот бы кто-нибудь вырубил насовсем тех, кто дал добро на такое!
А другие поддерживают власти города:
— Все правильно делают. Потом при ветре упадет эта гниль кому-нибудь на голову, кого будете винить?
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ИСТОЧНИК KP.RU