В Челябинской области коровы борются с мусорной реформой
В Катав-Ивановске Челябинской области горожанин увидел такую картину: в одном из дворов пятнистая корова подошла к контейнеру с мусором. Ее заинтересовал пакет с едой. Читатель КП-Челябинск и поделился своим видео.
Навязчивые запахи не могли ее остановить. Она настойчиво тянула морду в бак и что-то там искала.
Заметивший этот беспредел мужчина начал снимать корову.
— Эй, ты, корова, ты что мусоришь!
Возгласы людей нисколько не смущали непрошенного гостя:
— Что такая хулиганка!
Как рассказал читатель, корова спокойно продолжала разделять мусор: пакеты отдельно, а еду в пасть. Наевшись, животное продолжило свой путь. Люди шутят, что так животные борются с мусорной реформой, которую не так давно провели на Южном Урале.
Голодная корова.
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ИСТОЧНИК KP.RU