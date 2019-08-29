В Челябинской области коровы борются с мусорной реформой

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-29T08:17:10+03:00

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В Катав-Ивановске Челябинской области горожанин увидел такую картину: в одном из дворов пятнистая корова подошла к контейнеру с мусором. Ее заинтересовал пакет с едой. Читатель КП-Челябинск и поделился своим видео.

Навязчивые запахи не могли ее остановить. Она настойчиво тянула морду в бак и что-то там искала.

Заметивший этот беспредел мужчина начал снимать корову.

— Эй, ты, корова, ты что мусоришь!

Возгласы людей нисколько не смущали непрошенного гостя:

— Что такая хулиганка!

Как рассказал читатель, корова спокойно продолжала разделять мусор: пакеты отдельно, а еду в пасть. Наевшись, животное продолжило свой путь. Люди шутят, что так животные борются с мусорной реформой, которую не так давно провели на Южном Урале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728794" frameborder="0"></iframe> Голодная корова.

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ИСТОЧНИК KP.RU