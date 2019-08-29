Двое с травмами оказались в больнице после столкновения с грузовиком в Челябинской области
Авария произошла поздно вечером 28 августа на автодороге Москва — Челябинск, под Ашой. В темноте столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и грузовик Isuzu, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.
— По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки пошел на обгон, хотя этот маневр запрещен на данном участке. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась идущим навстречу грузовиком, за рулем которого сидел 39-летний мужчина, — говорят в ведомстве.
А это то, что осталось от легковушки. Фото: УГИБДД по Челябинской области.
При столкновении пострадал виновник аварии, а также его пассажир. Оба мужчины с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Sonata (кстаи, оба мужчины жители Армении) получили травмы и были госпитализированы. Известно также, что пострадавший грузовик — из Башкирии.
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ИСТОЧНИК KP.RU