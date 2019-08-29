Невролог из Челябинска разговаривает с куклами

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-29T10:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Профессия доктора предполагает постоянные стрессы. Медики учатся почти всю жизнь, а сама работа связана с ответственностью за жизнь пациента. Чтобы обрести после смены душевный покой, нейрофизиолог из челябинской областной больницы № 3 Юлия Зацепина шьет кукол, сообщает Hornews.com.

По долгу службы Юлия присутствует на операциях. В операционной нейрофизиолог следит за работой головного мозга. Если такой контроль не вести, могут возникнуть грозные осложнения, например, паралич руки или ноги. Работа связана с предельной концентрацией внимания. А дома доктор расслабляется: берет в руки иголку и шьет милых кукол. А пока шьет, разговаривает с ними.

— Кукол, кстати, уже накопилось 15 штук. Пять красавиц в белых халатах, остальные девочки в ситцевых платьицах и вязаных шапочках. Двух кукол Юлия подарила своей восьмилетней дочери Оле, куколку-врача вручила начальнице, одну кокетку принесла на работу и «поселила» в своем кабинете, других — раздарила подругам, — пишет hornews.com.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU