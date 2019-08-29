За мусорный коллапс в Челябинске может ответить Игорь Галичин

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-29T10:27:05+03:00

Ровно год назад, в сентябре 2018, Челябинск погрузился в мусор. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ровно год назад, в сентябре 2018, Челябинск погрузился в мусор. С контейнерных площадок города в одночасье перестали вывозить бытовые отходы. И виновного, кажется, наконец, нашли. Это бывший директор МУП «ГорЭкоЦентр» Игорь Галичин. Он может быть осужден за халатность.

Еще в 2016 году «ГорЭкоЦентр» заключил договоры с десятком транспортных компаний на вывоз мусора из контейнеров на Челябинскую городскую свалку. Хотя эта площадка не вошла в территориальную схему обращения с отходами на Южном Урале. В ноябре 2017 года свалка была закрыта. Следственный комитет полагает, что Галичин проявил халатность и практически за целый год не заключил договоры на вывоз мусора на другие площадки: в Полетаево, у деревни Урефты или поселка Старокамышинск.

— Своим преступным бездействием Галичин создал условия, при которых руководители администрации города вынуждены были взять на себя обязанность по экстренному принятию мер для устранения чрезвычайной ситуации, — говорят в следственном комитет.

Вывозить мусор в Челябинске начали, когда мэрия ввела режим ЧС и заключила договоры с перевозчиками напрямую.

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ИСТОЧНИК KP.RU