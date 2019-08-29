В Челябинской области детям погибших фронтовиков назначили пособие

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-29T10:31:23+03:00

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29 августа на заседании депутаты Законодательного Собрания рассмотрели и приняли закон, касающийся социальной защиты пожилых южноуральцев.

Глава региона Алексей Текслер внес законодательную инициативу о предоставлении ежемесячного пособия в 500 рублей всем детям погибших участников Великой Отечественной войны. Это предложение руководитель Челябинской области озвучил на пленуме областного Совета ветеранов.

— На моих встречах с жителями очень эмоционально звучали горькие и справедливые упреки от детей погибших участников Великой Отечественной. Я принял решение восстановить социальную справедливость в отношении земляков. Несколько десятков тысяч детей погибших фронтовиков будут получать ежемесячно 500 рублей. На эти цели из областного бюджета будет направлено порядка 200 млн рублей. Большинство детей войны не могли получать эту выплату по причине того, что им полагались другие льготы. Но, на мой взгляд, это нарушение принципа справедливости, мы эту ситуацию исправим. Это наш долг перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени, — сказал Алексей Текслер.

Депутаты Законодательного Собрания инициативу руководителя области поддержали, приняв закон в первом и третьем чтении.

Пособие будет назначено с 1 октября. В Челябинской области проживает около 26 тысяч потенциальных получателей.

Председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев пояснил, что пособие, в отличие от выплаты, по федеральному законодательству положено всем получателям, вне зависимости от уже имеющихся льгот. Тогда как выплата назначается по одной из положенных человеку льгот.

— Глава региона внес законодательную инициативу, касающуюся самой уважаемой части жителей Челябинской области. Пособие будет назначено с 1 октября, когда отмечается День пожилого человека, что очень символично, — сказал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

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ИСТОЧНИК KP.RU