На Южном Урале нашли, похищенную в Москве, замдиректора «Росспиртпрома»

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-29T10:52:48+03:00

Ранее подозреваемого уже судили за имущественные преступления и против половой неприкосновенности Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Топ-менеджера российской компании «Роспиртпром» Татьяну Баранову похитили 22 августа. Неизвестные схватили ее во дворе собственного дома в Москве, силой усадили в машину и увезли в неизвестной направлении.

О похищении в полицию заявили родственники пропавшей. Татьяну разыскивали почти неделю и обнаружили в Челябинской области.

Вечером 27 августа сотрудники южноуральского УГИБДД остановили для проверки иномарку с московскими номерами. В пассажирке машины стражи правопорядка узнали похищенную Татьяну Баранову.

Как сообщают местные СМИ за рулем подозрительного авто находился 51-летний мужчина, предположительно похититель Барановой. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления и против половой неприкосновенности.

Известно, что потерпевшая и подозреваемый доставлены в отдел полиции Саткинского района.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU