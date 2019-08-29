Тыловикам в Челябинской области увеличили сумму материальной поддержки

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-29T11:02:32+03:00

По решению депутатов Законодательного Собрания, размер выплаты вырастет с 270 руб до 1600 руб в месяц

Изменить размер текста: A A

На Южном Урале сегодня живет около 18 тысяч тружеников тыла. На заводах, в совхозах и колхозах, в госпиталях они работали на Победу. Война лишила их юности, ведь бремя тяжелого труда легло на их плечи в подростковом возрасте.

В августе, на встрече с ветеранским активом, глава региона Алексей Текслер заявил, что долгие годы в области сохранялась социальная несправедливость: размер выплаты тыловикам не поднимался выше 270 рублей в месяц. Алексей Текслер обратился к депутатам Законодательного Собрания с инициативой пересмотреть размер ежемесячной выплаты — с 270 руб до 1600 руб.

Депутаты предложение поддержали и на августовском заседании парламента приняли законопроект в первом и третьем чтении.

Как пояснил Александр Журавлев, председатель Комитета Законодательного Собрания по социальной политике, увеличенную в шесть раз выплату тыловики Челябинской области получат уже 1 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU