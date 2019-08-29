Самолет из Питера в Челябинске встречала полиция

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-29T11:30:47+03:00

На земле куряку уже ждали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в четверг, 29 августа. Силовиков вызвали на борт приземлившего самолета «Санкт-Петербург» — Челябинск». По информации диспетчера, на борту был дебошир.

— Оказалось, во время полета 32-летний житель Челябинска закрылся в туалетной комнате и закурил электронную сигарету. В самолете сработали датчики задымления, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Мужчину доставили в дежурную часть.

Составлен административный протокол. Теперь курившего оштрафуют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU