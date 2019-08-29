В Челябинске расширен список льготников на компенсацию в подключении к цифровому ТВ

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-29T11:39:13+03:00

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14 октября на Южном Урале отключается аналоговое ТВ, на смену придет цифровое вещание. Утвержден список льготных категорий, которым положена материальная помощь в покупке оборудования для приема цифрового ТВ-сигнала — приставки и антенны.

В списке льготников до сегодняшнего дня были инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков, блокадники, малообеспеченные семьи.

29 августа на заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали инициативу руководителя региона Алексея Текслера о расширении списка. Закон принят в первом и третьем чтении.

На материальную поддержку в виде разовой выплаты могут рассчитывать инвалиды по слуху (если им предоставлен телевизор для приема программ с субтитрами); тыловики, работавшие не менее полугода с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 гг, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны.

В списке так же дети погибших защитников Отечества; реабилитированные и пострадавшие от репрессий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Кроме того, по решению депутатов Законодательного Собрания, увеличен до полуторной величины размер душевого дохода прожиточного минимума для малообеспеченных семей и одиноких южноуральцев — получателей единовременной выплаты на компенсации расходов на покупку и установку оборудования для приема цифрового ТВ.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения в регионе — 10 336 руб.

Действие закона о компенсационных выплатах в Челябинской области по решению депутатов Законодательного Собрания продлено до 30 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU