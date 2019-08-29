Участники публичных слушаний по Генплану развития Челябинска требуют перенести собрание в арену «Трактор»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-29T11:59:38+03:00

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Публичные слушания по проекту Генплана Челябинска назначили на 29 августа. Стартовало мероприятие в 13.30 — крайне неудобное для работающих горожан время. Отпрашиваться со смены ради выражения гражданской позиции? Не всякий начальник поймет. Брать отгул за свой счет? Накладно для семейного бюджета. Известный челябинской общественник Николай Ольховский даже требовал перенести мероприятие на вечернее время, чтобы участников было больше.

Но их и так много, очень много. Люди забили полностью зрительный зал, проходы и фойе в кинотеатре им. Пушкина. Место неудачное — сразу заявляют горожане.

— Отмените мероприятие и перенесите его на ледовую арену «Трактор», — кричат самые эмоциональные. — Генплан касается каждого из нас, все не смогут проголосовать!

Но в положенный час в первые ряды зала садятся чиновники администрации, разработчики Генплана, депутаты Городской Думы. Председательствующий на мероприятии, депутат Гордумы Виталий Рыльский, заявляет, что доклад рассчитан на час двадцать. «Придется подождать», — обращается он к присутствующим.

Из зала уже в первые минуты выходят люди: душно. Докладчик что-то бубнит в микрофон. Из зала слышны крики: «Вы специально тянете, чтобы мы разошлись!».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU