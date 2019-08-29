Невесте 83 года, жениху — 90: в Магнитогорске расписали самых возрастных молодоженов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-29T12:03:48+03:00

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Самую возрастную свадьбу на Южном Урале сыграли в Магнитогорске. Невесте уже исполнилось 83 года, а жениху и того больше — 90 лет. На торжество пара привела с собой детей, внуков и правнуков.

Самые молодые супруги в Челябинской области обменялись кольцами в 15 лет. Это законно, если есть добро от родителей.

— Чаще всего подростки вступают в брак из-за беременности девушки. В этом случае обстоятельства рассматриваются органами опеки и представителями УВД. Потом выдается разрешение на вступление в брак, — рассказала руководитель регионального госкомитета по делам ЗАГС Людмила Рерих.

По словам Рерих, среди жителей области очень востребована выездная регистрация брака. В Челябинске она проводится, например, в областном краеведческом музее, в театре оперы и балета и в конференц-зале «Магистр» напротив «Сферы любви».

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ИСТОЧНИК KP.RU