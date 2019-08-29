2019-08-29T12:03:44+03:00
Общество

Паранормальный танец листьев засняли в Челябинской области

Лист березы в районе Сикияз-Тамака не хотел падать на землю
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Лист никак не хотел падать на землю.Лист никак не хотел падать на землю.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Группа туристов наблюдала необычное явление в горах Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. Это граница Челябинской области и Башкирии. Во время сплава по реке Ай экстремалы увидели листочек березы в воздухе. Все это происходило около Камня Желаний, где каждый может послать в космос свои мечты.

Лист вился в воздухе и никак не мог упасть на землю. Это заметила девочка и позвала маму:

— Мама, тут листочек «бычит». Снимай его быстрее.

Мама выхватила смартфон и начала снимать неугомонный предмет.

— Листочек или не мог или не хотел падать на землю. А может быть, он управлялся духами, которые тут обитают, — рассказали КП-Челябинск заснявшие необъяснимое туристы.

А что думают наши читатели?

Лист-полтергейст в лесу.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Жители Челябинска засняли лодку, в которую вселился полтергейст

Пустая резиновая шлюпка танцевала на воде и поднималась в воздух (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24