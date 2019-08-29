Паранормальный танец листьев засняли в Челябинской области
Группа туристов наблюдала необычное явление в горах Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. Это граница Челябинской области и Башкирии. Во время сплава по реке Ай экстремалы увидели листочек березы в воздухе. Все это происходило около Камня Желаний, где каждый может послать в космос свои мечты.
Лист вился в воздухе и никак не мог упасть на землю. Это заметила девочка и позвала маму:
— Мама, тут листочек «бычит». Снимай его быстрее.
Мама выхватила смартфон и начала снимать неугомонный предмет.
— Листочек или не мог или не хотел падать на землю. А может быть, он управлялся духами, которые тут обитают, — рассказали КП-Челябинск заснявшие необъяснимое туристы.
А что думают наши читатели?
Лист-полтергейст в лесу.
БЫЛ СЛУЧАЙ
Жители Челябинска засняли лодку, в которую вселился полтергейст
Пустая резиновая шлюпка танцевала на воде и поднималась в воздух (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU