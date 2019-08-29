Паранормальный танец листьев засняли в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-29T12:03:44+03:00

Лист никак не хотел падать на землю. Фото: кадр с видео

Лист березы в районе Сикияз-Тамака не хотел падать на землю

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Группа туристов наблюдала необычное явление в горах Сикияз-Тамакского пещерного комплекса. Это граница Челябинской области и Башкирии. Во время сплава по реке Ай экстремалы увидели листочек березы в воздухе. Все это происходило около Камня Желаний, где каждый может послать в космос свои мечты.

Лист вился в воздухе и никак не мог упасть на землю. Это заметила девочка и позвала маму:

— Мама, тут листочек «бычит». Снимай его быстрее.

Мама выхватила смартфон и начала снимать неугомонный предмет.

— Листочек или не мог или не хотел падать на землю. А может быть, он управлялся духами, которые тут обитают, — рассказали КП-Челябинск заснявшие необъяснимое туристы.

А что думают наши читатели?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728840" frameborder="0"></iframe> Лист-полтергейст в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU