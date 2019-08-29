Дмитрий Нагиев пригласил жителей Челябинска на День города

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-29T13:18:33+03:00

Артист говорит, что он практически выехал на праздник

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Звезда телеэкранов Дмитрий Нагиев записал видеообращение к жителям Челябинска. Актер 7 сентября приедет, чтобы провести праздничный концерт на Дне города. Приглашению на мероприятия и посвящен ролик артиста.

— Я уже практически выехал. 7 сентября «Голоса и танцы» в 18:00 — приходите, очень приятно будет вас увидеть. До встречи, Челябинск! — говорит Дмитрий на видео.

Увидеть Дмитрия Нагиева можно будет на площади Революции. Кроме него на сцену выйдут группа «А Студио», Владимир Пресняков младший, Наталья Подольская. У ЛА «Трактор» будет концерт для молодежи. Здесь выступят Feduk, Леши Свик, и Тимати.

Полную программу можно посмотреть здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728875" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Нагиев приглашает челябинцев на День города.

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ИСТОЧНИК KP.RU