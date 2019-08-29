Дмитрий Нагиев пригласил жителей Челябинска на День города
Звезда телеэкранов Дмитрий Нагиев записал видеообращение к жителям Челябинска. Актер 7 сентября приедет, чтобы провести праздничный концерт на Дне города. Приглашению на мероприятия и посвящен ролик артиста.
— Я уже практически выехал. 7 сентября «Голоса и танцы» в 18:00 — приходите, очень приятно будет вас увидеть. До встречи, Челябинск! — говорит Дмитрий на видео.
Увидеть Дмитрия Нагиева можно будет на площади Революции. Кроме него на сцену выйдут группа «А Студио», Владимир Пресняков младший, Наталья Подольская. У ЛА «Трактор» будет концерт для молодежи. Здесь выступят Feduk, Леши Свик, и Тимати.
Полную программу можно посмотреть здесь.
Дмитрий Нагиев приглашает челябинцев на День города.
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ИСТОЧНИК KP.RU