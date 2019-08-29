2019-08-29T13:18:33+03:00
Общество

Дмитрий Нагиев пригласил жителей Челябинска на День города

Артист говорит, что он практически выехал на праздник
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Нагиев выступит на Дне города-2019 в Челябинске.Дмитрий Нагиев выступит на Дне города-2019 в Челябинске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Звезда телеэкранов Дмитрий Нагиев записал видеообращение к жителям Челябинска. Актер 7 сентября приедет, чтобы провести праздничный концерт на Дне города. Приглашению на мероприятия и посвящен ролик артиста.

— Я уже практически выехал. 7 сентября «Голоса и танцы» в 18:00 — приходите, очень приятно будет вас увидеть. До встречи, Челябинск! — говорит Дмитрий на видео.

Увидеть Дмитрия Нагиева можно будет на площади Революции. Кроме него на сцену выйдут группа «А Студио», Владимир Пресняков младший, Наталья Подольская. У ЛА «Трактор» будет концерт для молодежи. Здесь выступят Feduk, Леши Свик, и Тимати.

Полную программу можно посмотреть здесь.

Дмитрий Нагиев приглашает челябинцев на День города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Южный Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер
Православные из Челябинской области просят патриарха Кирилла вразумить епископа Пармена
На похоронах в Челябинской области семье умершего подсунули тело незнакомого человека
Болельщикам «Трактора» подарят свитера и презентуют новый гимн клуба
В Челябинской области снизился налог на транспорт
Рожденный в Турции малыш не перенесет перелета в Челябинск
В Челябинске распрощались с идеей строительства метро
Невесте 83 года, жениху — 90: в Магнитогорске расписали самых возрастных молодоженов
Паранормальный танец листьев засняли в Челябинской области
Участники публичных слушаний по Генплану развития Челябинска требуют перенести собрание в арену «Трактор»
В Челябинске расширен список льготников на компенсацию в подключении к цифровому ТВ
Самолет из Питера в Челябинске встречала полиция
Всего лишь четверть жителей Челябинска довольны своим доходом
Тыловикам в Челябинской области увеличили сумму материальной поддержки
На Южном Урале нашли, похищенную в Москве, замдиректора «Росспиртпрома»
ВТБ Факторинг в 5,5 раз увеличил объем портфеля на Урале